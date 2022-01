Fe wnaeth Boris Johnson wynebu galwadau i ymddiswyddo gan ei feinciau ei hun a’r wrthblaid yn ystod sesiwn Cwestiynau i’r Prif Weinidog heriol heddiw (dydd Mercher, Ionawr 19).

Mae’r Ceidwadwr blaenllaw David Davis wedi galw ar lawr y siambr am ei ymddiswyddiad.

Daw hyn wrth i’r aelod seneddol Ceidwadol, Christian Wakefield, groesi’r llawr at y Blaid Lafur.

Gwnaeth Syr Keir Starmer, arweinydd Llafur, bwyso ar Boris Johnson ynghylch a gafodd ei rybuddio y byddai parti diodydd fis Mai 2020 yn debygol o dorri rheolau Covid-19.

Ond mynnodd Boris Johnson y dylai aelodau aros am gasgliadau’r uwch-was sifil Sue Gray, sy’n cynnal ymchwiliad i’r partïon anghyfreithlon yn Downing Street yn ystod y cyfnodau clo.

Uchafbwynt y sesiwn oedd galwadau Ceidwadwr blaenlaw, y cyn-Weinidog Brexit David Davis, ar i Boris Johnson gamu o’r neilltu drwy ddweud ei fod wedi “treulio wythnosau” yn amddiffyn y Prif Weinidog.

“Ond rwy’n disgwyl i’m harweinwyr gymryd cyfrifoldeb,” meddai.

“Rydych chi wedi eistedd yno’n rhy hir am yr holl les rydych chi wedi’i wneud. Yn enw Duw, ewch.”

Dywed Boris Johnson ei fod yn “cymryd cyfrifoldeb” am weithredoedd y llywodraeth yn ystod y pandemig.

Ond fe gadarnhaodd nad yw wedi rhoi llythyr o ddiffyg hyder i gadeirydd pwyllgor meinciau cefn 1922, Syr Graham Brady, sy’n trefnu etholiadau am arweinyddiaeth y Torïaid.

Fe gyhuddodd Keir Starmer y Prif Weinidog o wneud “amddiffyniadau hurt ac annibynadwy” dros y partïon yn Rhif 10 sy’n parhau i “ddod i’r amlwg”.

“Nawr, rwyf wedi clywed ymateb y Prif Weinidog yn ofalus iawn i’r cyhuddiad hwnnw. Mae bron yn swnio fel cyfreithiwr a’i ysgrifennodd,” meddai arweinydd Llafur.

“Felly, byddaf yr un mor ofalus gyda fy nghwestiwn. Pryd y daeth y Prif Weinidog yn ymwybodol am y tro cyntaf fod gan unrhyw un o’i staff bryderon am y blaid ym mis Mai?”

Atebodd Boris Johnson drwy ddweud mai “mater i’r ymchwiliad yw cyflwyno esboniad o’r hyn ddigwyddodd”, gan ychwanegu y byddai’n rhaid “aros”.

Daw hyn wrth i Christian Wakeford groesi o feinciau’r Ceidwadwyr, gan dderbyn croeso gan rai aelodau Llafur yng Nghymru.

Yn ei lythyr yn ymddiswyddo, dywedodd na allai “gefnogi llywodraeth sydd wedi dangos ei hun yn gyson o fod allan o gysylltiad â phobol sy’n gweithio’n galed yn Ne Bury a’r wlad gyfan”.

Fe estynnodd Keir Starmer “groeso cynnes” i’r aelod Llafur newydd.

