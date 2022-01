Wrth i Boris Johnson a Sesiwn Holi’r Prif Weinidog yn San Steffan gael cryn sylw yn y penawdau newyddion yr wythnos hon, roedd gêm eiriau gan Gymro yn trendio ar Twitter ar yr un pryd.

Cafodd y gêm boblogaidd Wordle ei datblygu gan y peiriannydd meddalwedd Josh Wardle o Landdewi Rhydderch ger y Fenni, a hynny gyda’r bwriad o’i chwarae gyda’i bartner, cyn ei rhannu gyda’i deulu ar WhatsApp.

Ac yntau bellach yn byw a gweithio yn Efrog Newydd, efallai ei bod hi’n anochel y byddai rhai o’r geiriau yn y gêm yn cael eu sillafu yn y ffordd Americanaidd, a’r gair ‘favor‘ oedd asgwrn y gynnen yr wythnos hon i’r miliynau o chwaraewyr yr ochr yma i’r Iwerydd.

Gêm ar y we yw Wordle, ac mae’n debyg iawn i’r gêm fwrdd Mastermind o’r 1970au, a’r rhaglen deledu Lingo o’r 1980au a gafodd ei hatgyfodi gyda’r actor Adil Ray (Citizen Khan) yn ei chyflwyno ar ITV.

Nod y gêm yw dod o hyd i ‘air pum llythyren y dydd’, a gall y chwaraewr roi chwe chynnig arni i gyd.

Rhaid i bob gair sy’n cael ei ddyfalu fod yn air pum llythyren ac ar ôl pob cynnig, gall y chwaraewr weld pa lythrennau sy’n gywir ac sydd yn y lle cywir, pa lythrennau sy’n gywir ond sydd heb fod yn y lle cywir, neu’r llythrennau sy’n anghywir.

Os yw’r llythyren sy’n cael ei dyfalu yn y lle cywir, mae’r blwch yn troi’n wyrdd; os yw’r llythyren yn gywir heb fod yn y lle cywir, mae’r blwch yn troi’n oren; mae ymgais anghywir yn troi’r blwch yn llwyd.

Ar ôl rhoi cynnig ar air y dydd, mae’n rhaid aros tan y diwrnod canlynol ar gyfer y pôs nesaf.

Mae’r gêm wedi dod yn hynod boblogaidd ar y cyfryngau cymdeithasol, ac mae chwaraewyr yn cael eu gwahodd i rannu eu hystadegau ar Facebook, Twitter ac ati.

Fis Tachwedd, adeg creu’r gêm, dim ond tua 90 o bobol oedd yn chwarae’r gêm ar y we, ond mae cannoedd o filoedd yn ei chwarae hi erbyn hyn.

Wordle: new daily word game from Josh Wardle, the creator of r/button and r/place at Reddit https://t.co/gLXPd9DgSM

— Waxy.org (@waxy) November 16, 2021