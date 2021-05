Mae penderfyniad Cyngor Cyfansoddiadol Ffrainc i wrthod deddfwriaeth a fyddai wedi rhoi’r hawl i ysgolion ddysgu’r rhan fwyaf o’u gwersi trwy gyfrwng ieithoedd brodorol wedi “codi tensiynau, a gwneud y Llydäwyr yn fwy penderfynol”, yn ôl Aneirin Karadog.

Fis diwethaf, fe wnaeth Aelodau Seneddol Ffrainc bleidleisio yn groes i’r Llywodraeth, a chefnogi cyfraith i ddatblygu ieithoedd rhanbarthol y wlad yn y cwricwlwm addysg

Byddai’r ddeddf, a gafodd ei chynnig gan y gwleidydd Llydewig Paul Molac, wedi gosod system drochi ieithyddol ynghanol y system addysg gyhoeddus, esbonia’r bardd a’r hanner-Llydäwr, Aneirin Karadog.

Wrth gymharu’r cynnig i Ddeddf Iaith 1993, dywedodd Aneirin wrth golwg360 y byddai’r ddeddf hon wedi cael yr un effaith gan “ddyrchafu’r Llydaweg i’r un statws â Ffrangeg yn y sedd gyhoeddus”.

Fodd bynnag, mae Cyngor Cyfansoddiadol Ffrainc wedi dyfarnu bod y cynllun arfaethedig yn “anghyfansoddiadol” – a hynny am mai iaith gweriniaeth Ffrainc yw’r Ffrangeg.

A dywed y bardd wrth golwg360 nad yw hynny’n syndod iddo.

“Do’n i ddim yn synnu i weld bod y panel cyfansoddiadol anetholedig yma… Jacobinaidd – os gawn ni ddefnyddio’r term yna – ym Mharis wedi penderfynu fod deddf Paul Molac yn anghyfansoddiadol,” meddai Aneirin Karadog.

“Ond wedyn maen nhw wedi mynd gam ymhellach, a dweud, i bob pwrpas, fod addysg trochi, a’r system rydyn ni wedi bod yn eu defnyddio yng Nghymru ers y Mudiad y Meithrin, y dull o drochi ieithyddol, fod hwnnw’n anghyfreithlon. Sy’n dipyn o beth i rywun sy’n siarad Llydaweg orfod ei wynebu.

“Felly mae yna ddicter mawr yn Llydaw ar y foment, ac mae e ond wedi codi’r tensiynau, a gwneud y Llydäwyr yn fwy penderfynol.

“Â dweud y gwir, falle bod e’n beth da yn yr hirdymor o ran ei fod e’n gallu siglo pobol i sylweddoli’r hyn sy’n mynd ymlaen, a’r driniaeth mae ieithoedd lleiafrifol yn Ffrainc yn ei chael.

“Roedd y gorymdeithio yn teimlo’n fwy crac, a swnllyd, a niferus,” dywedodd Aneirin Karadog wrth gyfeirio at brotestiadau a ddigwyddodd yn Llydaw dros y penwythnos.

Now that's a demonstration ✊! The French state refuses to sign any new policies for our minority language… So Bretons being Bretons were out in thousands today to demand that they reassess their undemocratic decision! Trugarez da @Diwan da reiñ tu din manifestiñ eus a-bell! pic.twitter.com/TH7rRSfF7y

— Talwyn (@talbzh) March 13, 2021