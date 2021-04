Mae Aelodau Seneddol Ffrainc wedi pleidleisio yn groes i’r Llywodraeth ac wedi cefnogi cyfraith i ddatblygu ieithoedd rhanbarthol y wlad yn y cwricwlwm addysg – digwyddiad mae’r bardd hanner Llydewig, Aneirin Karadog yn dweud sy’n gwneud iddo deimlo’n “reit emosiynol”.

Cafodd y ddeddf ei phasio o 247 pleidlais i 76, er bod Jean-Michel Blanquer, Gweinidog Addysg Ffrainc, yn ei gwrthwynebu.

Hon oedd cyfraith gyntaf Ffrainc i gefnogi ieithoedd rhanbarthol ers 1958.

Bydd y gyfraith yn ei gwneud yn bosibl i blant dderbyn addysg mewn ieithoedd megis Llydaweg, Catalaneg, a Basgeg, yn ogystal â rhoi hwb i gyllid i ysgolion sy’n eu dysgu a chydnabod yr ieithoedd fel rhan o dreftadaeth genedlaethol Ffrainc.

Ar ôl y bleidlais, bu Paul Molac, y gwleidydd Llydewig oedd yn gyfrifol am y gyfraith, a chriw o wleidyddion eraill yn canu anthem Llydaw, sydd â’r un dôn â Hen Wlad Fy Nhadau ac sy’n rhannu’r un ystyr o ran ei geiriau, ar risiau’r cynulliad cenedlaethol.

Daeth y bleidlais wythnosau yn unig ar ôl protestiadau yn Llydaw mewn ymateb i gynlluniau Llywodraeth Ffrainc i leihau nifer yr oriau o addysg Lydewig a ganiateir a thorri’r cyllid i hyfforddi mwy o athrawon Llydaweg.

Roedd Emmanuel Macron, Arlywydd Ffrainc, wedi addo cefnogi ieithoedd rhanbarthol yn ystod ei ymgyrch etholiadol, ond gwrthwynebodd Michel Blanquer y gyfraith.

Honnodd fod Ffrainc eisoes wedi “cael y cydbwysedd iawn” rhwng ieithoedd rhanbarthol a Ffrangeg a bod perygl y gallai rhai plant ddisgyn ar ei hôl hi gyda’u Ffrangeg o ganlyniad i’r gyfraith.

We’ve waited 70 years✊! The last law in France on minority languages was 1951. It was symbolic, numbers continued to decline(Breton lost 900000 speakers!). Today history was made! MPs went against the French Gov and voted for the development of regional languages in education!🥳 pic.twitter.com/ziM4Xv3lRo

— Talwyn (@talbzh) April 8, 2021