Bydd gweithwyr y DVLA yn mynd ar streic yfory mewn anghydfod ynghylch diogelwch sy’n gysylltiedig â Covid.

Bydd aelodau undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) ar safle yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau yn Abertawe yn cerdded allan yfory (dydd Mawrth, Mai 4) ac yn streicio am bedwar diwrnod yn dilyn gweithredu diwydiannol fis diwethaf.

Mae’r undeb yn galw am ostyngiad yn nifer y staff sydd angen mynd i mewn i’r swyddfa i weithio ar ôl i bryderon gael eu codi yn dilyn nifer o achosion coronafeirws yn y gweithle.

Dywedodd yr undeb, er gwaethaf trafodaethau helaeth i ddatrys yr anghydfod, fod y DVLA yn mynnu bod rhagor na 2,000 o bobl yn mynd i’r swyddfa yn Abertawe bob dydd.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol PCS Mark Serwotka: “Ymddygiad afresymol ac anneallus uwch reolwyr DVLA sydd wedi arwain at y streiciau diweddaraf.

“Mae angen i’r DVLA a gweinidogion ddeall lefelau ofn, dicter a phenderfyniad yn y gweithle ac y bydd ein hundeb yn cefnogi staff bob cam o’r ffordd yn eu brwydr am setliad.”

