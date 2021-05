Mae meddyg teulu “wrth ei fodd” ar ôl i Sefydliad Iechyd y Byd (WH0) “gydnabod o’r diwedd” fod Covid yn bresennol yn yr awyr.

Mae’r Dr Eilir Hughes, meddyg teulu yn Nefyn a Phen-Llŷn, wedi dadlau o ddechrau’r pandemig fod Covid yn bresennol yn yr awyr ac yn medru cael ei drosglwyddo drwy’r awyr.

Ond ddim ond tridiau yn ôl, y cyhoeddodd sefydliad y WHO fod hynny’n wir – ar ôl dros flwyddyn o wadu.

Roedd Dr Hughes wedi cwestiynu pam fod llywodraethau’r byd wedi blaenoriaethu negeseuon am bwysigrwydd golchi dwylo yn hytrach na gwisgo masgiau a sicrhau digonedd o awyr iach yn y frwydr i rwystro trosglwyddiad a lledaeniad yr haint.

Historic moment in infection prevention.

The WHO has FINALLY acknowledged what we’ve known for a while, which is that COVID is transmitted in the air- via aerosols.

It’s official: #COVIDisAirborne and I’m delighted that my conscience is clearhttps://t.co/bstx3ZrZEb pic.twitter.com/pj47VKN9Ld

— Dr Eilir Hughes #FreshAirNHS (@hughes_eilir) May 2, 2021