Mae arweinydd Cyngor Caerdydd yn dweud nad yw am weld bar poblogaidd yn cau er mwyn gwneud lle ar gyfer tŵr uchaf Cymru, ond mae’n mynnu bod datblygiadau uchel fel hyn yn ateb y galw cynyddol am dai yn y brif ddinas.

Er nad oes cais cynllunio wedi ei gyflwyno eto, mae datblygwyr yn awyddus i godi adeilad 35 llawr, sy’n cynnwys 350 o fflatiau, ar safle’r bar poblogaidd Porters.

Dyma’r adeilad cerddoriaeth byw diweddaraf fydd efallai yn gorfod gwneud lle i fflatiau.

Yn dilyn gwrthwynebiad a gorymdeithiau, cafodd bar cerddoriaeth annibynnol Gwdihŵ ar stryd Guildford Crescent ei ddymchwel yn rhannol yn 2019 i wneud lle ar gyfer adeilad 29 llawr.

‘Cartref newydd parhaol’

Eglura Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, ei fod eisoes wedi bod mewn cysylltiad â pherchnogion Porters ac wedi cynnig cymorth gan y Cyngor Sir i ddod o hyd i “gartref newydd parhaol”.

“I fod yn glir, beth sydd yn digwydd yma yw bod landlord preifat yn edrych i ddatblygu ei dir, ac sydd wedi rhoi rhybudd i’w denantiaid ar ddiwedd eu prydles yn 2022,” meddai.

“Nid oes gan hyn ddim i wneud gyda’r Cyngor.

“Rwy’n deall bod gan Porters berthynas dda â’r landlord.”

Does dim cais cynllunio wedi ei wneud eto ond mae Huw Thomas yn tybio bod y landlord yn bwriadu cychwyn ymgynghoriad cyn hir.

“I ateb y cwestiwn pam bod datblygiadau uchel yn cael eu cynnig yng nghanol y ddinas, yr ateb syml yw bod Caerdydd yn ddinas sy’n tyfu gyda galw mawr am dai – a phrisiau tai yn uwch nag erioed,” meddai.

A few thoughts on this story, and the potential threat to another venue. First, to say at the outset no one wants to see Porters and The Other Room theatre closed, certainly not me. Independent venues like these are part of what makes Cardiff what it is.https://t.co/DmVMmkU74z

— Huw Thomas (@huwthomas_Wales) March 2, 2021