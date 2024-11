Mae’n Noson Calan Gaeaf, ac rwyf ar fy ffordd i chwarae gig yng Nghaerdydd, gyda fy mand The Mermerings sydd hefyd yn cynnwys Molly McBreen, yn nhafarn The Flute and Tankard. Y cynllyn yw gwisgo lan fel “gwrachod y môr”… ac ar ôl i mi boeni nad oedd gen i ddim byd du a hir i’w wisgo, fe wnaeth fy nghariad pipo lan (ac mae yn rhaid cael hwn yn Saesneg achos wnaeth y gystrawen wneud i mi chwerthin cymaint): “Darling, I have a cheeky cape!”