Rydan ni gyd fel plant a chŵn pan ddaw hi at rieni’n cael gwared ar ein hen stwff ni. Allai hynny fod yn degan, yn gêm neu’n unrhyw eitem, a dweud y gwir, nad ydyn ni wedi’i weld, heb sôn am ei defnyddio, ers blynyddoedd. Ac rydan ni yn dal i bwdu o glywed eu bod wedi’u lluchio neu eu rhoi ffwrdd. Tasa’n rhaid imi ddyfalu, mae hi jyst yn anodd gadael mynd ar bethau o’n gorffennol, a’n plentyndod yn arbennig – mae’r pethau bach hurt hyn yn llinyn i adeg well.