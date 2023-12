Mae’n Nadolig unwaith eto!

Yr oerfel, y glaw, yr holl wario. Y gor-yfed a’r gor-fwyta, heb sôn am “So here it is, Merry Christmas” i’w glywed ym mhob siop ers canol mis Tachwedd.

Ta waeth! Mae’n bwysig i ni fwynhau’r ŵyl wrth i ni gofio am enedigaeth Siôn Corn.