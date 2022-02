Dychwelodd Tŷ Am Ddim am ail gyfres yn ddiweddar, a hynny fel yr oedd ei chwaer raglen Saesneg ar Channel 4, The Great House Giveawy, yn ennill gwobr yn am y rhaglen orau yn ystod y dydd yn y Broadcast Awards. Dilynodd hynny wobr BAFTA yn yr un categori’r llynedd; ddim yn ddrwg i gwmni cynhyrchu bach Chwarel o Gricieth.