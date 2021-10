Ma’ ’na ran yn fy hoff raglen deledu, Mortimer and Whitehouse: Gone Fishing, lle ma’ Bob Mortimer (y dyn doniola’ yn y byd, gyda llaw) yn troi at Paul Whitehouse ac yn gofyn “When did you first feel old?” cyn ateb ei gwestiwn ei hun gan ddweud “For me, it was playing with my kids and not being able to keep up” neu r’wbeth tebyg.