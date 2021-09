“You ain’t seen nothing yet!” medde fi wthnos dwetha wrth sôn am helbulon cynyddol y Deyrnas Unedig o dan oruchwyliaeth Boris Johnson. Ma’ raid ifi gyfadde, doeddwn i ddim yn disgwyl cael enghraifft arall i’w chrybwyll cweit mor sydyn – ond wele ddydd Gwener bobol yn cychwyn ciwio am betrol.