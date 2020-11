Dw i wastad wedi meddwl bod e twtsh yn od bo’ pobol yn cwyno gymaint am ddiffyg sylw i Gymru yn y wasg Brydeinig. Dw i ’di neud e fy hun wrth gwrs – ‘What about Wales?!’ dw i ’di wylefain wrth ymateb i ryw erthygl am wleidyddiaeth gan ryw bapur Saesnig.