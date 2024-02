Roedd Higgins a Brecel ymhlith y ffefrynnau ar ddechrau’r wythnos yn Llandudno, ar ôl i rif un y byd, Ronnie O’Sullivan, dynnu ’nôl o’r gystadleuaeth i ofalu am ei iechyd meddwl ac ar ôl i rif dau y byd, Judd Trump, benderfynu peidio â chystadlu hefyd.

Roedd O’Donnell, oedd yn rhif 76 y byd ar ddechrau’r Bencampwriaeth, yn chwarae mewn rownd derfynol yn un o brif gystadlaethau’r gamp am y tro cyntaf ar ôl iddo fo greu sioc drwy guro pencampwr y byd, Luca Brecel, yn rownd yr wyth olaf.

Am yr ail flwyddyn yn olynol, cafodd Pencampwriaeth Snwcer Agored Cymru ei chynnal yn Venue Cymru yn Llandudno, ac am yr ail flwyddyn yn olynol chwaraewr o Loegr sydd ddim yn un o enwau mwyaf cyfarwydd y gamp enillodd y gystadleuaeth.

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor