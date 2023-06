Beth bynnag sy’n digwydd, mae cefnogwyr yr Adar Gleision yn awyddus i weld sut fydd Bulut yn rhoi ei dîm at ei gilydd, ac mae yna hyder tawel o amgylch Stadiwm Dinas Caerdydd fod rhywbeth da ar droed.

Heblaw am Ramsey, mae gan Bulut nifer o gysylltiadau da yn Nhwrci, Groeg, a’r Almaen. Mae yna sôn yn Nhwrci y gall Anastasios Bakasetas, sy’n chwarae yng nghanol cae i Trabzonspor, ymuno â Chaerdydd ond mae Trabzonspor yn mynnu derbyn £6.5m amdano fo.

Yng ngynhadledd y wasg, roedd yna gyffro rhwng Ken Choo a Mehmet Dalman, gyda sôn am enw mawr yn ymuno â’r clwb. Un posibilrwydd yw Aaron Ramsey. Mae ei gontract gyda Nice yn rhedeg allan haf yma. Gan fod Caerdydd ddim ond yn gallu arwyddo chwaraewyr sydd heb glwb, mae’r gobaith o gael Ramsey ’nôl yn y crys glas yn hynod o gyffrous.

Nid oedd angen i Bulut aros yn hir am swydd newydd, gyda Gaziantep yn sicrhau ei wasanaethau. Parodd flwyddyn a hanner gyda’r clwb, ond gadawodd ar ôl rhediad o ganlyniadau gwael.

Ar ôl dwy flynedd, cafodd swydd newydd gyda Alanyaspor. Unwaith eto, roedd Bulut wedi cyflawni gwyrthiau gyda’i glwb newydd. Yn 2019, chwaraeodd Alanyaspor yn rownd derfynol Cwpan Twrci am y tro cyntaf yn eu hanes. Yn anffodus, fe gollon nhw’r gêm i Trabzonspor. Serch hynny, llwyddodd Alanyaspor i sicrhau lle yn Ewrop am y tro cyntaf. Roedd o’n dymor hanesyddol, a Bulut oedd wrth y llyw trwy’r cyfan.

Ar ôl chwarae am ugain mlynedd, mae Bulut wedi bod yn rheolwr ers 2017. Daeth ei swydd gyntaf gyda Yeni Malatyaspor. Fe arweiniodd Bulut y clwb i’r pumed safle yn nghynghrair uchaf Twrci, y safle uchaf yn hanes y clwb.

“Roeddwn i eisiau her newydd, a dangos beth alla i ei wneud yn y Bencampwriaeth,” meddai. “Fel rheolwr, heb dargedau, ni allwch oroesi. Rydych chi angen targedau fel y gallwch chi weithio’n galed ar y cae gyda’r chwaraewyr. Mae’r chwaraewyr yn gwybod pa dargedau sydd gennym ni, ac i’w cyrraedd nhw, mae’n rhaid i ni weithio’n galed bob dydd, a hefyd bod yn ddisgybledig a pharchu ein gilydd.”

Siaradodd Bulut â’r wasg am y tro cyntaf ddydd Llun (Mehefin 5), ac roedd o’n awyddus iawn i ddechrau gweithio gyda’r tîm yn syth. Diolchodd i’r perchennog Vincent Tan, y cadeirydd Mehmet Dalman, a’r prif weithredwr Ken Choo, gan ddweud bod y tri wedi cael trafodaeth yn y gobaith y byddai’n cael ei benodi.

