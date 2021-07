Mae rheolwr Clwb Pêl-droed y Drenewydd, Chris Hughes, yn dweud ei bod “bron yn amhosib” i dimau Cymru gystadlu ar lefel Ewropeaidd.

Colli o 1-0 (5-0 dros ddau gymal) yn erbyn Dundalk oedd hanes y Drenewydd yng Nghyngres Ewropa neithiwr (nos Fawrth, 13 Gorffennaf).

Our European campaign comes to end with a 0-1 defeat but we can certainly be proud of all the lads for their efforts over the two games pic.twitter.com/9rQf5VIVCD

— Newtown AFC (@NewtownAFC) July 13, 2021