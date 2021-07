Bydd Cei Connah yn herio FC Alashkert yn ail gymal rownd rhagbrofol gyntaf Cynghrair y Pencampwyr heddiw (14 Gorffennaf), gyda’r gic gyntaf am 4 o’r gloch.

Llwyddodd tîm Andy Morrison i frwydro’n ôl a sicrhau gêm gyfartal 2-2 yn erbyn pencampwyr Armenia nos Fercher (Gorffennaf 7).

Teuta Durres o Albania neu Siryf Tiraspol ym Moldofa fydd yn herio’r enillwyr yn yr ail rownd ragbrofol.

Ond daeth ergyd drom i obeithion Cei Connah o gymhwyso ar gyfer yr ail rownd ragbrofol wrth i ddau o’u chwaraewyr brofi’n bositif am Covid-19.

Mae tri o’u chwaraewyr wedi penderfynu peidio â theithio oherwydd yr effaith fyddai gorfod hunanynysu yn ei chael ar eu swyddi ar ôl dod adref.

Ac roedd Andy Morrison eisoes heb dri aelod o’i garfan oherwydd anafiadau.

Mae dau chwaraewr o’r academi wedi teithio gyda’r garfan o ganlyniad i’r holl absenoldebau.

“Rydyn ni mewn cyfnod digynsail ac mae Covid wedi achosi cymaint o broblemau mewn cymaint o feysydd,” meddai Andy Morrison ar drothwy’r gêm.

“Yr hyn sy’n bwysig iawn yw bod yr 11 sy’n dechrau a’r bechgyn sy’n rhan o’r garfan yn rhoi popeth sydd ganddynt a byddaf yn derbyn y canlyniad, beth bynnag ddaw.”

