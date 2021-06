Yn ystod sesiwn yn Nhŷ’r Cyffredin fe wnaeth Boris Johnson ddymuno “pob lwc i’r Alban a Lloegr, a’r holl genhedloedd cartref a all fod yn cystadlu” yn yr Ewros,

Methodd â chyfeirio at dîm Cymru, sydd bellach wedi cyrraedd Baku yn barod at eu dwy gêm gyntaf.

Fe wnaeth arweinydd yr SNP yn Nhŷ’r Cyffredin, Ian Blackford, grybwyll yr Ewros gan “ddymuno’r gorau” i’r Alban.

“Dw i’n siŵr ein bod ni’n edrych ymlaen i’r Bencampwriaeth Ewropeaidd ddechrau’n hwyrach yn yr wythnos,” meddai Ian Blackford.

“Alla i gymryd y cyfle i ddymuno’r gorau i’n gwlad, yr Alban, Steve Clarke a’r tîm, ac i atgoffa’r tîm ei bod hi’n amser am arwyr?”

Arweiniodd hyn at Boris Johnson yn gwneud yr un fath, gan ddymuno’r gorau i Loegr a’r Alban.

Gan ymateb i’w sylwadau mae cyfrif swyddogol tîm pêl-droed Cymru wedi trydar gan ddweud “A Chymru?!”

Yn dilyn ei sylw, fe wnaeth Liz Saville-Roberts, Arweinydd Plaid Cymru yn Nhŷ’r Cyffredin, drydan gan ddweud “Annibyniaeth 1 – 0 Yr Undeb”.

“Dw i’n meddwl mai’r gair oedd e’n chwilio amdano oedd @Cymru,” meddai Liz Saville-Roberts.

In the latest in a series of own goals, Boris Johnson wishes "all the best to Scotland and England and all the home nations who may be playing".

I think the word he was looking for was @Cymru

Independence 1-0 The Union#WAL #EURO2020 pic.twitter.com/qzGYEi05ta

— Liz Saville Roberts AS/MP 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@LSRPlaid) June 9, 2021