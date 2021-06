Mae Gwennan Harries yn dweud ei bod hi’n bwysig bod Cymru’n gwarchod rhai chwaraewyr cyn i dwrnament Ewro 2020 ddechrau, er ei bod hi’n cydnabod y bydd angen “tîm cryf” i herio Ffrainc ac y bydd y gêm yn dangos “lle yden ni” cyn Ewro 2020.

Bydd Cymru’n herio pencampwyr y byd Ffrainc yn Nice am 8:05 heno yn eu gêm gyfeillgar gyntaf wrth baratoi ar gyfer y twrnament.

Mae Rob Page, rheolwr dros dro Cymru, wedi dweud ei fod yn bwriadu monitro llwyth gwaith ei chwaraewyr cyn eu gêm agoriadol yn erbyn y Swistir yn Baku ar 12 Mehefin.

Ac mae Gwennan Harries yn cydnabod bod debyg bod hynny yn beth call, gydag adroddiadau’n awgrymu nad yw Ben Davies yn 100%, tra bod Aaron Ramsey wedi cael tymor yn llawn anafiadau gydag Juventus, a Joe Allen hefyd ar y ffordd nôl o anaf.

Fe wnaeth Page enwi ei garfan 26 dyn ar gyfer Ewro 2020 ddydd Sul (Mai 30).

Am dro 👣

Pre-match stroll along the promenade in Nice 🇫🇷

6 hours til KO!#FRAWAL | #TogetherStronger pic.twitter.com/Cw5NJ67eMh

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) June 2, 2021