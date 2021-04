Bydd merched Cymru’n herio Ffrainc, Slofenia, Gwlad Groeg, Kazakhstan ac Estonia yn eu hymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd Menywod FIFA 2023 – sy’n cael eu cynnal yn Awstralia a Seland Newydd.

Nid yw Cymru, sy’n 31ain ar restr detholion y byd, wedi cymhwyso ar gyfer unrhyw dwrnament rhyngwladol hyd yma, a byddan nhw’n gobeithio am lwyddiant yng Nghrŵp I.

Dechreuodd y rheolwr newydd Gemma Grainger ei pharatoadau ar gyfer yr ymgyrch yn gynharach y mis hwn gyda gemau cyfeillgar yn erbyn Canada a Denmarc yng Nghaerdydd.

Colli o 3-0 oedd eu hanes yn erbyn Canada ond roedd tîm Grainger yn llawn haeddu’r gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Denmarc dridiau yn ddiweddarach – gyda Jess Fishlock yn sgorio gôl wych.

