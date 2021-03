Mae Facebook wedi cau cyfrifon Instagram a anfonodd sylwadau hiliol at ddau o chwaraewyr pêl-droed croenddu Cymru dros y penwythnos.

Cafodd Rabbi Matondo a Ben Cabango eu sarhau yn dilyn y fuddugoliaeth o 1-0 mewn gem gyfeillgar yn erbyn Mecsico nos Sadwrn (Mawrth 27), ac mae’r Heddlu yn ymchwilio i’r mater.

Bu i Rabbi Matondo gyhuddo gwefan gymdeithasol Instagram, sy’n berchen i Facebook, o “wneud dim byd”.

And it continues… another week of @instagram doing absolutely nothing about racial abuse. My insta will get taken down if I post any clips from my games though… #priorities pic.twitter.com/TbIrH1aPqy

— Rabbi Matondo (@rabbi_matondo) March 28, 2021