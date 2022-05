“Ynghyd â chadarnhau bod Criced Cymru eisoes yn ymrwymedig i’r iaith, mae sefydlu’r grŵp hwn hefyd yn creu cyfle cyffrous i fynd ati i gynyddu defnydd y Gymraeg o fewn y gamp yng Nghymru. Mwynheais gyfarfod cyntaf y Grŵp Cymraeg yn fawr: ’roedd hi mor braf gweld cymaint o frwdfrydedd ynglŷn â’r iaith gan unigolion sy’n ymwneud â chriced ym mhob cwr o’r wlad. Mae’n amlwg, yn barod, bod gan yr aelodau nifer o syniadau diddorol ac addawol ynglŷn â hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y gamp. Gwych hefyd oedd clywed cyflwyniad cadarnhaol gan Mark Frost (sef Rheolwr Datblygu Criced Cymru), wnaeth arddangos bod y sefydliad (a chlwb Morgannwg) eisoes wedi dechrau cymryd camau pendant i gynyddu defnydd y Gymraeg. Nid yw’r grŵp hwn yn dechrau o ddim felly: mae’n amlwg bod seiliau clir wedi cael eu gosod yn barod.”

Cyfarfu Grŵp Cymraeg Criced Cymru am y tro cyntaf ar nos Fawrth, Mawrth 10 a dywedodd un o’r aelodau, Dr Meilyr Emrys, yn dilyn y cyfarfod cychwynnol hwnnw:

“Fel un sydd wrthi’n dysgu Cymraeg fy hun, rwy’n gwbl ymwybodol o bwysigrwydd a pherthnasedd defnyddio’r iaith o fewn y gymdeithas, a chyfrifoldeb Criced Cymru i adlewyrchu’r cymunedau mae’n gwasanaethu. Byddaf yn gwneud yn siŵr ein bod yn parhau, lle bynnag y bo modd, i gynyddu’r gallu yn y maes hwn, gan greu cyfleoedd i ddangos ein balchder yn ein hunaniaeth Gymraeg. Nod y grŵp yw annog cyfranogiad a chynrychiolaeth o bob lefel o griced a gallu i siarad yr iaith, er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyfarfod ag anghenion siaradwyr Cymraeg o fewn criced yng Nghymru. Rydw i’n ddiolchgar i’r aelodau sydd wedi gwirfoddoli i fod yn rhan o’r grŵp ac mi ydwyf yn gyffrous am y cyfleoedd a’r allbynnau sydd o’n blaenau ni.”

Dywedodd Leshia Hawkins, Prif Weithredwr Criced Cymru, am y grŵp:

