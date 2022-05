Wrth i’r tymor domestig dynnu at ei derfyn, dim ond pedwar diwrnod sydd tan y bydd Rob Page yn cyhoeddi ei garfan ar gyfer gemau mawr mis Mehefin ddydd Iau. Gyda phum gêm mewn pedwar diwrnod ar ddeg mae’n debygol o fod yn garfan fwy na’r arfer felly roedd un cyfle olaf i ambell chwaraewr greu argraff ar y rheolwr cenedlaethol y penwythnos hwn. Bydd ambell un arall yn ceisio sicrhau clwb ar gyfer y tymor nesaf a chael hynny allan o’r ffordd cyn y gemau rhyngwladol.

Uwch Gynghrair Lloegr

Mae Tottenham Hotspur yn gorffen y tymor yn gryf ac mewn ras gyffrous am y pedwerydd safle holl bwysig. Cawsant fuddugoliaeth swmpus yn erbyn Arsenal ganol wythnos cyn neidio dros eu harch elyn yn y tabl gyda buddugoliaeth o gôl i ddim yn erbyn Burnley ddydd Sul.

Dechreuodd Ben Davies y ddwy gêm, dim llawer o syndod yn hynny. Ond yr hyn a oedd yn fwy annisgwyl oedd gweld Antonio Conte yn defnyddio Joe Rodon oddi ar y fainc yn y ddwy gêm, er mai dim ond am ychydig funudau yr oedd hynny ar y ddau achlysur. Rhain a oedd ymddangosiadau cyntaf y Cymro yn y gynghrair ers i’r Eidalwyr gymryd yr awenau ym mis Tachwedd.

Rhoddodd y golled yn erbyn Spurs Burnley yn ôl yn y tri isaf. Chwaraeodd Connor Roberts y gêm gyfan ac roedd Wayne Hennessey ar y fainc.

Leeds yw’r tîm sydd yn codi dros Burnley, diolch i gêm gyfartal gôl yr un yn erbyn Brighton ddydd Sul. Nid oedd Dan James yn y garfan serch hynny, roedd ef wedi ei wahardd ar ôl derbyn cerdyn coch am dacl wael ar Mateo Kovacic yn y golled ganol wythnos yn erbyn Chelsea. Bydd y Cymro yn colli gêm olaf Leeds yn erbyn Brentford ddydd Sul nesaf hefyd oherwydd y gwaharddiad.

