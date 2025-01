Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi bod gwybodaeth am eu gwasanaethau bellach ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain.

Yn ôl yr awdurdod, mae’n “[g]am arall ymlaen yn y maes hygyrchedd a chydraddoldeb”.

Cyngor Gwynedd ydy’r pedwerydd awdurdod lleol yng Nghymru i gyflwyno gwybodaeth yn yr iaith arwyddion, yn dilyn ymdrechion gan gynghorau Powys, Caerdydd a Chonwy.

‘Man cychwyn’

Mae Iaith Arwyddion Prydain yn un o ieithoedd brodorol y Deyrnas Unedig, ac yn cael ei defnyddio gan hyd at 150,000 o bobol sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw.

Bellach, mae modd i drigolion Gwynedd sy’n defnyddio iaith arwyddo wylio fideos ar wefan y Cyngor er mwyn cael gwybodaeth am ystod o wasanaethau, gan gynnwys am gasglu sbwriel ac ailgylchu, y gwasanaeth tai, gweithio i’r Cyngor, gwneud cais am fathodyn glas parcio, ac am greu cyfrif ar-lein gyda’r Cyngor.

Dywed y Cynghorydd Llio Elenid Owen, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Wasanaethau Corfforaethol, ei bod hi’n “falch iawn” bod y gyfres ar gael ar wefan y Cyngor, a bod “sicrhau tegwch i bawb” yn un o flaenoriaethau Cynllun y Cyngor ar gyfer 2023-28.

“Yn hyn o beth, rydym am roi sylw dyledus i gydraddoldeb, ac yn adnabod fod angen sicrhau fod y Cyngor yn trin pawb mewn ffordd sy’n deg, beth bynnag eu nodweddion cydraddoldeb, eu cefndir a’u hanghenion,” meddai.

“Rydym yn gobeithio bydd y cam hwn o fudd i drigolion y sir sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain i gael mynediad at wybodaeth am wahanol wasanaethau’r Cyngor.

“Dyma fan cychwyn i ddarparu gwybodaeth am rhai o’r prif feysydd ymholiadau mae’r Cyngor yn eu derbyn mewn modd sydd yn hygyrch i’r rhai sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, gyda’r gobaith o greu mwy i’r dyfodol.”

Mae gan Gyngor Gwynedd drefniant gyda Chanolfan Sain Golwg Arwyddion (The Centre for Sign Sight Sound) i wireddu’r prosiect hwn.