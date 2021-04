Daeth trydydd diwrnod gêm Bencampwriaeth Morgannwg yn erbyn Swydd Efrog yn Headingley i ben yn gynnar heddiw (dydd Sadwrn, Ebrill 10) yn sgil eira trwm yn Leeds.

Roedd awr a hanner o gawod eira y naill ochr i’r egwyl am ginio, gyda dim ond 32 o belawdau wedi’u bowlio, sy’n amharu’n sylweddol ar obeithion Morgannwg o ennill y gêm.

Roedd y sir Gymreig yn 68 am bedair ar ddechrau’r dydd, ac roedden nhw wedi cyrraedd 161 am bedair erbyn amser cinio – blaenoriaeth o 298 – o ganlyniad i bartneriaeth ddi-guro rhwng Billy Root a’r capten Chris Cooke.

🗒 Report 👇 Ninety minutes of snow from 12.55pm meant there was no further play on day three of Yorkshire’s game against Glamorgan at Emerald Headingley. #OneRose

— Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) April 10, 2021