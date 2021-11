Mae Elfyn Evans, y Cymro Cymraeg o Ddolgellau, wedi gorffen yn ail ym Mhencampwriaeth Ralio’r Byd.

Y Ffrancwr Sébastien Ogier sydd wedi cipio’r bencampwriaeth, a hynny am yr wythfed tro mewn naw tymor.

Daeth rali Monza yn yr Eidal i ben heddiw, gyda’r Cymro a’i gyd-yrrwr Scott Martin 7.3 eiliad y tu ôl i’r pencampwr a’i gyd-yrrwr Julien Ingrassia.

Newidiodd y flaenoriaeth yn y rali olaf chwe gwaith cyn i Elfyn Evans droelli yn ystod y prawf cyflymdra olaf ond un.

Roedd angen i Evans ennill y rali a gobeithio nad oedd Ogier yn gorffen yn uchel yn y ras er mwyn bod â llygedyn o obaith o gipio’r bencampwriaeth.

Dyma’r ail dymor yn olynol iddo fe ddod yn agos at ennill y bencampwriaeth, ond gydag Ogier yn ymddeol ar ddiwedd y tymor, mae’n debygol iawn y caiff e gyfle arall i fynd amdani.

Dani Sordo orffennodd yn y trydydd safle, 14 eiliad y tu ôl i’r Cymro.

Congrats to Seb and Julien, they’ve had a great season 👏 https://t.co/JQd2gpl3Vi

— Elfyn Evans (@ElfynEvans) November 21, 2021