Mae’r chwe aelod o ranbarth Rygbi Caerdydd a brofodd yn bositif ar gyfer Covid-19 wedi cwblhau eu cyfnod hunanynysu.

Roedd y tri chwaraewr a thri aelod o staff wedi gorfod aros am ddeng niwrnod mewn gwesty dynodedig yn Ne Affrica cyn gallu dychwelyd i’r Deyrnas Unedig, lle roedden nhw’n wynebu cyfnod arall o ddeng niwrnod yn hunanynysu mewn gwesty tu allan i Gymru.

Daeth hynny yn sgil cyflwyno rheolau llymach ar deithwyr o Dde Affrica ym mis Tachwedd yn dilyn pryderon ynghylch yr amrywiolyn Omicron, sydd bellach yn lledaenu’n gyflym yng ngwledydd Prydain.

Gyda De Affrica yn wlad ‘rhestr goch’, roedd yr holl garfan a staff Rygbi Caerdydd a oedd wedi teithio i’r wlad i wynebu’r Lions a’r Stormers yn gorfod hunanynysu yn dilyn yr achosion positif.

Dechreuodd 42 aelod o’r rhanbarth wneud hynny ar ôl dychwelyd i Brydain ar ddydd Gwener, Rhagfyr 3, a golygodd hynny fod trwch o’u chwaraewyr yn absennol o gemau Cwpan y Pencampwyr yn erbyn Toulouse a’r Harlequins.

Cafodd llawer o chwaraewyr wrth gefn eu galw i mewn i chwarae’r gemau hynny, gan gynnwys chwaraewyr rhyngwladol wnaeth ddim teithio i Dde Affrica, ond colli dwywaith wnaethon nhw – o 39-7 yn erbyn Toulouse, ac o 43-17 yn erbyn yr Harlequins.

Fe gyhoeddodd Rygbi Caerdydd fore heddiw (dydd Llun, Rhagfyr 20) fod y cyfnod cythryblus hwn yn eu hanes fwy neu lai wedi dod i ben.

“Gallwn gadarnhau bod yr holl chwaraewyr a staff a gafodd eu dal mewn cwarantin yn dilyn y trip i Dde Affrica fis diwethaf i gyd wedi dychwelyd i Gymru,” meddai’r rhanbarth.

“Bydd mwyafrif y garfan yn ailddechrau ymarfer ym Mharc yr Arfau heddiw. Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi ni yn ystod y cyfnod heriol hwn.”

