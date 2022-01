Mae cadeirydd S4C yn dweud bod yr addewid o £7.5m yn ychwanegol bob blwyddyn am y pum mlynedd nesaf i ddatblygu’n ddigidol yn “adlewyrchu ffydd y DCMS a’r Ysgrifennydd Gwladol Nadine Dorries, yng ngwledigaeth S4C ar gyfer y pum mlynedd nesaf”.

Mae’n gyfystyr â chynnydd o 9% yng nghyllid S4C, ar ôl pum mlynedd o rewi’r cyllid.

Bydd hyn yn golygu cyllideb o oddeutu £88.8 miliwn y flwyddyn i S4C o’r Ffi Drwydded.

Bydd y drefn ariannu newydd yn dod i fodolaeth o Ebrill 1, gyda’r setliad yn parhau tan Fawrth 31, 2027.

Yn ôl Nadine Dorries, Ysgrifennydd Diwylliant San Steffan, daw’r arian yn unol ag argymehlliad yn yr arolwg annibynnol o S4C yn 2018, oedd yn argymell mai ffi’r drwydded fydd yr unig ddull o ariannu’r sianel, a chaiff ei roi “i gefnogi datblygiad yr arlwy digidol,” meddai.

Ond bydd ffi drwydded y BBC yn cael ei rhewi ar £159 y flwyddyn hyd at Ebrill 2024, gyda chynnydd yn ôl lefelau chwyddiant am dair blynedd wedyn.

Mae Nadine Dorries hefyd wedi dweud, dros y penwythnos cyn y cyhoeddiad, mai’r setliad fydd “yr olaf” gan alw am “drafodaeth am ffordd newydd o gyllido”.

This licence fee announcement will be the last. The days of the elderly being threatened with prison sentences and bailiffs knocking on doors, are over.

Time now to discuss and debate new ways of funding, supporting and selling great British content. https://t.co/sXtK25q27H

— Nadine Dorries (@NadineDorries) January 16, 2022