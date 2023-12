Ymhellach, o fewn y cyd-destun ehangach presennol, mae’n gwneud i rywun bwyllo a chofio diolch am bob dydd y cawn fod yn fyw. Diolch i ti, Benjamin Zephaniah, enaid addfwyn, am bob dim roddaist i ni; heddwch i’th lwch.

A minnau’n nesáu at droi’n 45 fis nesaf, mae’r golled yma i’n cymuned o lenorion yn fy atgoffa o freuder iechyd a bywyd, a phwysigrwydd gweithredu yn hytrach nag oedi. Rhannu ein lleisiau a’n syniadau, yn hytrach na gwastraffu amser a deunydd yn ceisio ei fireinio nes ei fod yn ‘berffaith’.

Mae’n anodd coelio, rywsut, ei fod e wedi marw. Roedd e mor ifanc, ac eto mae’n ryfeddol meddwl am yr holl bethau wnaeth e yn ystod ei fywyd cymharol fyr.

Gwelaf bethau eraill am y tro cyntaf hefyd, gan gynnwys fideo o Benjamin yn esbonio mewn ffordd glir ac addfwyn arwyddocâd y pabi gwyn. Mae’r neges yn dymuno heddwch i bawb, ac nid dim ond un grŵp, yn un bwerus a hynod amserol a pherthnasol.

Roeddwn i’n hoffi’r ffordd dawel, ddiymhongar iddo fynd ati wedyn i esbonio’i deimladau ar y mater. Roedd hi’n un o’r rhaglenni hynny lle dych chi’n annisgwyl yn dysgu llawer iawn am fater doeddech chi heb sylweddoli fod yna gymaint i ddysgu amdano – nac wedi meddwl llawer amdano, yn fy achos i.

Diddorol oedd clywed eu barn nhw, oherwydd mi oedd y tu hwnt i fy mhrofiadau i’n llwyr, ac mi wnes i ddeall am y tro cyntaf, i raddau, pam fysa pobol yn hapus i dderbyn y fath ‘anrhydedd’.

Digwydd bod, dwi’n tybio taw rhaglen ddogfen wahanol oedd hi (gan fod fy atgof yn awgrymu fy mod yn hŷn wrth ei gwylio) pan welais y sgwrs ddiddorol wnaeth e ei gynnal am wrthod yr OBE.

Dw i ddim yn gwybod enw’r gerdd ddarllenodd o, ac er i mi drafod y mater flwyddyn ddiwethaf hefo ambell i berson oedd yn wybodus iawn am ei waith yn ei gyfanrwydd, dw i ddim wedi dod o hyd iddi; mae’n debyg i mi gam-glywed rhan ohoni, ac felly ’mod i wedi creu fersiwn fy hun!

Dw i’n cofio gwylio rhaglen ddogfen lle roedd Benjamin yn darllen cerdd; wnaeth o gyfeirio at y frenhines, ac yn yr un anadl wnaeth o ddefnyddio air tafodieithol. Synnais, ac i ddechrau meddyliais, “Dych chi’n ffaelu gwneud hynny… RP…” Synfyfyriais ar hyn, gan sylweddoli pa mor ddwfn oedd y syniadau elitaidd wedi’u claddu yn fy meddylfryd.

Mae teyrngedau eisoes wedi nodi ei agwedd gefnogol tuag at Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yr iaith Gymraeg, a’i waith arbennig. A dyma fi felly yn rhannu fy meddyliau innau.

