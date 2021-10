Roedd ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd 2020 yn “ryddhad”, meddai Carwyn Eckley wrth siarad â golwg360.

Dyna’r tro olaf i’r newyddiadurwr allu cystadlu yn yr Urdd, ac roedd yn destun balchder “cyrraedd y nod” ar ôl dod yn ail deirgwaith o’r blaen.

Bu’n rhaid gohirio’r gwobrwyo ar gyfer cynnyrch llenyddol ar gyfer Eisteddfod 2020 oherwydd y pandemig, a dyna pam bod yr enillwyr ond yn cael eu datgelu rŵan.

Awdl dan y teitl Ennill Tir yn trafod tlodi plant, a thlodi plant yng Nghymru yn benodol, oedd y gwaith buddugol gan Carwyn.

Daeth 13 cerdd i law’r beirniaid, Eirug Salisbury a Peredur Lynch, ond mewn “cystadleuaeth agos” cerdd “fedrus, feiddgar a dyfeisgar” Carwyn, sy’n dod o Benygroes, ddaeth i’r brig.

Golyga hynny bod dwy o brif wobrau’r Urdd eleni yn mynd i’r un pentref yn Nyffryn Nantlle, wedi i Megan Angharad Hunter ennill y Goron nos Lun.

Drwy edrych ar benawdau newyddion, a sylwi bod traean o blant Cymru’n byw mewn tlodi ar y pryd, gafodd Carwyn Eckley y syniad o farddoni am dlodi plant.

“Hwnna oedd yr ysgogiad mawr, roeddwn i’n meddwl bod hwnna’n eithaf syfrdanol fel ystadegyn bod traean o blant o’n cwmpas ni’n byw mewn tlodi yn yr ugeinfed ganrif ar hugain,” meddai.

Pan gyflwynodd Carwyn Eckley ei gerdd i’r Urdd ym mis Mawrth 2020, roedd yn gadael swydd gyda Newyddion S4C i weithio ar raglen Y Byd ar Bedwar gydag ITV Cymru.

“Yn amlwg, roeddwn i’n cadw llygad ar benawdau newyddion, ac roedd hwnna’n rhywbeth wnaeth daro fi’n fwy na dim byd arall.

“Felly dyna pam mai hynny yw trywydd y gerdd.

“Dydi o ddim yn cael llawer o sylw. Dw i’n ymwybodol hefyd, dw i’n lwcus, dydw i ddim wedi dioddef o dlodi plant fy hun felly dw i’n gwybod fy mod i ddim yn canu o brofiad.

“Ond eto, roeddwn i’n teimlo ei fod o’n rhywbeth pwysig i dynnu sylw ato fo.”

O'r diwedd, rydym yn barod i ddatgelu Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020/21. 🪑

Drumroll, please! And our final main winner is… pic.twitter.com/J8DFentG0K

— Eisteddfod yr Urdd (@EisteddfodUrdd) October 21, 2021