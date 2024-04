Mi fydd hwn yn benwythnos diog; penwythnos lle dw i’n penderfynu defnyddio’r hyn sydd gen i, ac nid prynu er mwyn prynu… Bendith gweithio fel hyn ydi ’mod i’n gallu bod mor greadigol â dw i awydd, a dyna’r hwyl. Mae’n gyfle hefyd i ddefnyddio cynhwysion ffres. Hawdd hefyd os oes gennych chi damaid yn weddill i’w gadw at ddiwrnod arall.

Mae hi’n benwythnos unwaith eto, ac yng nghawodydd Ebrill does gen i ddim awydd mentro i ganol y pyllau am y siop, felly dw i’n penderfynu torchi fy llewys, troi’r miwsig i fyny, a chychwyn tyrchu drwy’r cypyrddau…

