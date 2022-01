Mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddileu’r cyfyngiadau Covid-19.

Daw hyn cyn i Mark Drakeford, prif weinidog Cymru, gynnal cynhadledd i’r wasg heddiw (dydd Gwener, Ionawr 14) i roi diweddariad am sefyllfa’r coronafeirws.

Ond mae’r Ceidwadwyr am weld cyfres o fesurau sydd yn eu lle yn cael eu dileu, gan gynnwys:

Ers cyn y Nadolig, mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn gwthio am bolisïau fydd yn caniatáu i bobol Cymru ddechrau “byw gyda coronafeirws” yn y gobaith o leihau’r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus, i sicrhau “rhyddid i unigolion” ynghyd â “gwella iechyd meddwl a chorfforol gan sicrhau bod yr economi’n symud.”

Daw hyn wrth i Sajid Javid, Ysgrifennydd Iechyd San Steffan, gwtogi’r cyfnod hunanynysu yn Lloegr i bum niwrnod o ddydd Llun (Ionawr 17).

“Rhaid i weinidogion Llafur gael gwared ar eu rheolau economaidd creulon a chlinigol-ddiangen ar fusnesau fel y gallant wella o’r cyfyngiadau a osodwyd ganddynt ar Gymru yn ystod yr wythnosau diwethaf, a chynyddu iawndal i’r cwmnïau hynny sy’n cael eu taro,” meddai Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae’n parhau i ddadlau bod angen i Gymru ddechrau “byw gyda’r feirws.”

Pleased a review announcement will now take place tomorrow.

Labour ministers should:

🏟 Drop the ban on fans in 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

👨‍🍳 Remove rule of six in hospitality

🏃‍♀️ End restrictions on outdoor sport

🏠 Cut isolation period

It’s time to move forward as we learn to live with the virus.

— Andrew RT Davies (@AndrewRTDavies) January 13, 2022