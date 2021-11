Bu i Fil Aelod ennill cefnogaeth drawsbleidiol ar lawr y Senedd neithiwr (dydd Mercher 17 Chwefror).

Yn achlysurol cynhelir balot i benderfynu ar Aelod, nad yw’n aelod o’r Llywodraeth, i geisio cefnogaeth y Senedd i Fil.

Yn dilyn ei lwyddiant yn y balot, fe wnaeth Peter Fox AoS, yr Aelod Ceidwadol dros Fynwy, gyflwyno’r cynnig yn ffurfiol i’r Senedd gan ennill y bleidlais.

Nod y Bil yn yr achos hwn yw sefydlu system fwyd fwy cynaliadwy i gryfhau diogelwch bwyd Cymru, gwella lles economaidd a chymdeithasol, a gwella dewis defnyddwyr.

Fe bleidleisiodd aelodau dros gynnig Peter Fox AoS fel a ganlyn: 27 o blaid, 22 yn erbyn gyda dau yn ymatal.

Really excited for my colleague @PeterFox61 who will be presenting his new and innovative #FoodWalesBill at @SeneddWales today which hopes to establish a more sustainable food system in Wales,strengthen food security & improve wellbeing 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @WelshConserv https://t.co/mM8VaFswPz pic.twitter.com/S23z4Ar0lv

— Natasha MS (@natasghar) November 17, 2021