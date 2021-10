Mae ymgyrch i wahardd rasio milgwn wedi ennill cefnogaeth drawsbleidiol.

Mae’r elusen Hope Rescue Partners yn galw ar Aelodau o’r Senedd i gefnogi ei deiseb i wahardd y chwaraeon “creulon” yng Nghymru.

Bellach mae’r ddeiseb wedi denu dros 15,100 o lofnodion gan gynnwys y Cwnsler Cyffredinol Mick Antoniw, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Jane Dodds, ac Aelod Seneddol Llafur dros Bontypridd, Alex Davies-Jones.

Gan fod y ddeiseb wedi denu dros 10,000 o lofnodion fe fydd y pwnc nawr yn cael ei drafod ar lawr y siambr maes o law.

Mewn datganiad ar lawr y Senedd fe gyfeiriodd Jane Dodds at ei milgi 3 blwydd oed gan ddweud iddo ddioddef trawma yn dilyn ei gyfnod yn rasio, a bod angen cyflwyno deddfwriaeth i wahardd y chwaraeon yng Nghymru.

Mae’r chwaraeon eisoes wedi’i wahardd mewn 41 talaith yn yr UDA.

Mae yna o leiaf un ras milgi yn digwydd yng Nghymru bob wythnos ac ers 2018 mae’r elusen Hope Rescue Partners wedi achub dros 200 o gŵn.

Ond yn ôl stadiwm rasio milgwn Valley Grehounds, allan o 4,652 o rasys milgwn, dim ond 24 o filgwn ddioddefodd anaf difrifol – torri asgwrn gan amlaf.

Mae Mick Antoniw wedi mabwysiadu dau gi milgi i ddangos ei gefnogaeth i’r ymgyrch.

I support @HopeRescue's campaign to ban #greyhoundracing in Wales.

The injuries, deaths and high number of 'surplus' dogs created by the greyhound racing industry are unacceptable.

Not all hounds are as lucky as Eddie and Elsie here, who now have a loving home.#greyhoundfriend pic.twitter.com/epRKb4V65z

— Mick Antoniw MS/AS 💙 (@MickAntoniw1) October 19, 2021