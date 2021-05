Mae Leanne Wood, cyn-Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn dweud nad yw’r gwrthdaro rhwng Israel a Phalesteina tros lain Gaza yn un “cyfartal”.

Daw hyn ar ôl i Unicef gyhoeddi bod o leiaf chwech o blant wedi’u lladd dros nos, a phedwar ohonyn nhw o’r un teulu.

Maen nhw’n rhybuddio bod nifer y plant fu farw’n debygol o fod yn sylweddol uwch, gan alw am ddirwyn y trais i ben, gwarchod pobol gyffredin a rhoi’r gorau i ymosodiadau sy’n peryglu diogelwch plant.

“Dyw hwn ddim yn wrthdaro cyfartal,” meddai Leanne Wood wrth aildrydar neges Unicef.

“Does dim cyfatebiaeth ar y ddwy ochr. Anghyfartaledd grym enfawr.

“Ddylai’r rheiny sy’n amddiffyn Palestiniaid ddim bod yn cael eu tawelu.

“Rhaid i ddynoliaeth wneud safiad yn erbyn yr hyn sy’n digwydd.”

This is not an equal conflict.

There is not equivalence on both sides. Huge power imbalance.

Those defending Palestinians should not be allowed to be silenced.

Humanity must take a stand against what is happening.#AChildIsAChild #StopTheViolenceNow https://t.co/xhHfO8yUG7

— Leanne Wood 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@LeanneWood) May 11, 2021