Mae’r Deyrnas Unedig wedi galw’r penderfyniad i gadw Nazanin Zaghari-Ratcliffe am flwyddyn arall yn Iran fel un “cwbl annynol a heb gyfiawnhad”.

Mae’r gweithiwr elusennol Prydeinig-Iranaidd wedi’i dedfrydu i flwyddyn ychwanegol o garchar, a hithau wedi cwblhau dedfryd o bum mlynedd eisoes – treuliodd y flwyddyn ddiwethaf yn cael ei chadw mewn tŷ oherwydd y pandemig.

Dywedodd ei chyfreithiwr, Hojjat Kermani, fod y ddedfryd ychwanegol yn ymwneud â lledaenu “propaganda yn erbyn y system” – a hynny am gymryd rhan mewn protest o flaen Llysgenhadaeth Iran yn Llundain yn 2009.

Yn ogystal â’r cyfnod ychwanegol yn y carchar, mae hi hefyd wedi cael ei gwahardd rhag gadael y wlad am flwyddyn.

Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ar y cyfryngau cymdeithasol bod y penderfyniad i ddedfrydu Mrs Zaghari-Ratcliffe i flwyddyn arall yn y carchar yn “greulon, annynol ac heb gyfiawnhad”.

Trydarodd: “Mae penderfyniad Iran i ddedfrydu Nazanin Zaghari-Ratcliffe i flwyddyn arall yn y carchar yn greulon, yn annynol ac heb gyfiawnhad. Mae’n rhaid iddi gael dychwelyd i’w theulu yn y Deyrnas Unedig a byddwn yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i’w chael adref.”

