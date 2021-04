Mae’r byd gwleidyddol yn yr Unol Daleithiau wedi bod yn ymateb ar ôl i lys gael Derek Chauvin, y cyn-blismon, yn euog o lofruddio George Floyd ym Minneapolis, Minnesota.

Roedd Derek Chauvin yn wynebu tri chyhuddiad mewn cysylltiad â’r farwolaeth sydd wedi arwain at brotestiadau gwrth-hiliaeth o amgylch y byd.

Cafwyd e’n euog o lofruddiaeth o’r ail radd, llofruddiaeth o’r trydydd gradd, a dynladdiad o’r ail radd, ac fe gafodd ei dywys o’r llys mewn cyffion.

Mae e wedi’i gadw yn y ddalfa hyd nes y bydd e’n cael ei ddedfrydu ymhen rhyw ddeufis, ac mae’n wynebu hyd at 40 mlynedd o garchar.

Bu farw George Floyd, 46, ar Fai 25 y llynedd ar ôl i Derek Chauvin bwyso ar ei wddf â’i ben-glin am naw munud a 29 eiliad.

Fe fydd tri phlismon arall sydd wedi’u cyhuddo am eu rhan ym marwolaeth George Floyd yn mynd gerbron llys ym mis Awst.

Mae Joe Biden, Arlywydd yr Unol Daleithiau, wedi croesawu’r dyfarniad, gan ddweud bod marwolaeth George Floyd yn “llofrudiaeth yng ngolau dydd, a’i fod wedi rhwygo’r dallwyr fel bod yr holl fyd” yn gweld hiliaeth systemig.

“Ond nid yw’n ddigon. Ni allwn ni stopio yn fan hyn. Rydym ni am gyflwyno newid gwirioneddol, a diwygio,” meddai wedyn.

“Gallwn, ac mae’n rhaid i ni, wneud mwy i leihau’r tebygrwydd y bydd trasiedïau fel hyn yn digwydd byth eto.”

“Ni ddylai neb fod uwchlaw’r gyfraith,” ychwanegodd mewn trydariad.

No one should be above the law.

Today’s verdict sends that message, but it is not enough. We can’t stop here.

In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this ever occur.

