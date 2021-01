Mae gôl Tom King yn erbyn Cheltenham wedi cael ei chadarnhau fel y gôl hiraf yn hanes pêl-droed.

Mae’r gôl, a gafodd ei sgorio o 96.06 metr, neu 105 llath, yn disodli gôl Asmir Begovic i Stoke yn 2013, a gafodd ei sgorio o 91.9 metr, neu 100.5 llath.

Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town! pic.twitter.com/lEOz4VSi2i

