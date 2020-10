Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump, a’i wraig Melania, wedi profi’n bositif am Covid-19, meddai’r Arlywydd ar Twitter yn gynnar fore Gwener.

Daeth y newyddion ar ôl cyhoeddiad ddydd Iau fod uwch-gynorthwyydd Trump, Hope Hicks, wedi profi’n bositif.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020