Bu ffrwydrad mawr yn Beirut, gan ddymchwel llawer o’r porthladd a difrodi adeiladau wrth i gwmwl anferth godi uwchlaw’r brifddinas.

Gwelodd tystion lawer o bobl wedi’u hanafu gan wydr a malurion.

Dywedodd un ei fod yn teimlo fel “bom niwclear”.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV

— Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020