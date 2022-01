Mae Boris Johnson yn dweud nad yw e “wedi gweld unrhyw dystiolaeth” o flacmêl yn ei blaid, yn dilyn honiadau gan un o’i aelodau seneddol ei hun.

Yn ôl William Wragg – sydd wedi galw ar y Prif Weinidog i ymddiswyddo dros bartïon yn Rhif 10 – mae’r aelodau seneddol sy’n gwrthwynebu’r Prif Weinidog yn wynebu “pwysau a bygythiadau” gan weinidogion i’w hatal rhag cynllwynio yn erbyn Boris Johnson.

Dywed Christian Wakeford, y cyn-Aelod Seneddol Torïaidd a wnaeth groesi’r llawr i Lafur, ei fod e wedi ei fygwth dros gyllid ysgol ar gyfer ysgol.

“Nid wyf wedi gweld unrhyw dystiolaeth [ac] ni chlywais unrhyw dystiolaeth,” meddai Boris Johnson wrth ohebwyr.

Pan gafodd ei holi a fyddai’n ymchwilio i’r adroddiadau, atebodd, “Wrth gwrs.”

“Yr hyn rydw i wedi ffocysu arno yw’r hyn rydym yn ei wneud i ddelio gyda’r flaenoriaeth gyntaf sef Covid,” meddai.

“Rwyf wedi dweud llawer iawn ynghylch y mater hwn.”

Mae Christian Wakefield, cyn-Aelod Seneddol Torïaidd a groesodd y llawr at y Blaid Lafur, yn dweud ei fod e wedi cael ei fygwth.

“Roeddwn i dan fygythiad na fyddwn i’n cael yr ysgol ar gyfer Radcliffe pe na bawn i’n pleidleisio mewn un ffordd benodol,” meddai.

“Dyma dref sydd heb gael ysgol uwchradd am y rhan orau o ddeng mlynedd, a sut fyddech chi’n teimlo wrth ddal yn ôl ar adfywio tref [yn gyfnewid] am bleidlais?”

Ychwanegodd nad oedd y digwyddiad yn un “cyfforddus”, a’i fod e wedi ei arwain i “ddechrau cwestiynu lle’r oeddwn i ac yn y pen draw, lle ydw i nawr”.

Cafodd honiadau o flacmêl a bygythiadau eu gwneud yn dilyn honiadau a wnaed gan yr aelod seneddol William Wragg mewn pwyllgor seneddol heddiw (dydd Iau, Ionawr 20).

Fe ddywedodd fod staff Rhif 10, ymgynghorwyr a chwipiau’r llywodraeth wedi dweud y byddai straeon fyddai’n codi cywilydd arnyn nhw yn cael eu rhyddhau i’r wasg pe na baen nhw’n cefnogi’r prif weinidog.

Dywedodd hefyd fod Rhif 10 wedi bygwth rhoi llai o arian i’w etholaeth e, ac etholaethau aelodau eraill y meinciau cefn.

Mae William Wragg wedi annog aelodau Ceidwadol y meinciau cefn sy’n wynebu “bygythiadau” gan eu bod nhw’n cefnogi pleidlais o ddiffyg hyder, i fynd at yr heddlu.

Mae’r Cymro Robert Buckland, yr aelod seneddol Ceidwadol a chyn-Arglwydd Ganghellor, yn rhybuddio bod yn rhaid i bobol pwyllo a sicrhau nad ydyn nhw’n croesi’r llinell.

“Rwy’ wir yn gobeithio nad yw’r llinellau hynny wedi eu croesi ond mae rhybudd William Wragg yn amserol ac rwy’n gobeithio’n fawr y caiff ei sylwadau sylw,” meddai.

Fe rybuddiodd y Llefarydd Lindsay Hoyle fod y cyhuddiadau hyn a wnaed gan aelodau seneddol yn erbyn Rhif 10 yn rhai difrifol iawn.

"Those who work for them are not above the criminal law."

