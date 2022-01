Mae’r Frenhines wedi cytuno i dynnu rolau milwrol ac anrhydeddau brenhinol oddi ar y Tywysog Andrew, medd Palas Buckingham.

Mae’r cam yn ergyd enfawr i Andrew sydd ag achos llys sifil am ymosodiad rhywiol ar y gorwel ar ôl i farnwr ddyfarnu ddydd Mercher y gallai’r achos fynd yn ei flaen.

Dywedodd y Palas mewn datganiad: “Gyda chymeradwyaeth a chytundeb y Frenhines, mae cysylltiadau milwrol Dug Caerefrog, ac anrhydeddau brenhinol, wedi’u dychwelyd i’r Frenhines.

“Bydd Dug Caerefrog yn parhau i beidio â chyflawni unrhyw ddyletswyddau cyhoeddus ac mae’n amddiffyn yr achos hwn fel dinesydd preifat.”

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022