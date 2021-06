Mae Sajid Javid, Ysgrifennydd Iechyd newydd y Deyrnas Unedig, wedi condemnio’r fideo o brif swyddog meddygol Lloegr yn cael ei boenydio mewn parc.

Dywedodd fod y fideo o Chris Whitty’n cael ei boenydio gan ddau ddyn yn “ofnadwy ac yn gwbl annerbyniol”, ac nad yw ymddygiad o’r fath yn cael ei oddef.

Mae Heddlu’r Met yn ymchwilio ar ôl i’r fideo 20 eiliad, a gafodd ei ffilmio ym Mharc St James yn Llundain mae’n debyg, gael ei rhannu ar-lein.

Dangosa’r fideo ddau ddyn yn gwenu ac yn gafael yn yr Athro Chris Whitty, wrth iddyn nhw weiddi “Oi oi” a dweud “Un llun plis?”

Mae Chris Whitty’n trio cerdded i ffwrdd, ac mae’r dynion yn gafael ynddo fo eto.

Gyda faniau plismyn i’w gweld yng nghefndir y fideo, mae yna lais yn dweud “Gadwch lonydd i’r gŵr” cyn i’r fideo orffen.

“Dw i wedi gweld y fideo o’r Prif Swyddogol Meddygol yn cael ei aflonyddu. Mae o’n ofnadwy, ac yn gwbl annerbyniol. Mae’r Prif Swyddogol Meddygol yn gweithio’n ddiflino ar ran y wlad,” meddai Sajid Javid ar Twitter.

“Ni fyddwn ni’n goddef y math yma o ymddygiad tuag at ein gweision cyhoeddus. Dylai’r dynion sy’n ymddwyn yn y ffordd warthus yma fod â chywilydd.”

“Rydyn ni’n ymwybodol o’r fideo sy’n cael ei rhannu ar-lein yn dangos digwyddiad ym Mharc St James. Fe wnaeth swyddogion siarad â’r rhai oedd ynghlwm â’r mater ar y pryd, a chafodd eu manylion eu cymryd,” meddai’r heddlu.

“Rydyn ni mewn cysylltiad â’r dioddefwr, ac rydyn ni’n parhau i ymchwilio i’r amgylchiadau.”

Mae nifer o Aelodau Seneddol wedi condemnio’r ymddygiad, gyda Gweinidog Brechlynnau’r Deyrnas Uned yn dweud fod “rhaid dod o hyd i’r rhai oedd yn gyfrifol a’u cyhuddo”.

“Mae hyn yn ymddygiad erchyll,” meddai Keir Starmer ar Twitter wrth ymateb i’r digwyddiad.

“Mae Chris Whitty yn was cyhoeddus ymrwymedig sydd wedi gweithio’n ddiflino i helpu i’n cael ni drwy’r argyfwng.

“Mae’r heddlu’n iawn i ymchwilio i’r poenydio hyn.”

This is disgusting behaviour.

Chris Whitty is a dedicated public servant who has worked tirelessly to help get us through this crisis.

The police are right to investigate this harassment.https://t.co/hot8olsPXJ

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 29, 2021