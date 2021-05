Darganfuwyd cerfiadau cynhanesyddol o anifeiliaid am y tro cyntaf yn yr Alban.

Credir eu bod hyd at 5,000 o flynyddoedd oed, sy’n dyddio i’r Oes Neolithig neu Efydd Cynnar.

Maent yn darlunio dau geirw coch gwrywaidd wedi tyfu’n llawn, tra bod cerfiadau eraill yn awgrymu ceirw iau, meddai Historic Environment Scotland (HES).

Darganfuwyd y lluniau ar hap mewn safle claddu hynafol yn Dunchraigaig Cairn, Kilmartin Glen, Yr Alban, gan Hamish Fenton, sydd â chefndir mewn archaeoleg.

Bowled over by today's announcement of the prehistoric animal carvings found in Kilmartin Glen? Check out the 3D @Sketchfab models of the cairn & carvings made by our Digital Documentation team.

➡️https://t.co/9lQf3AIKk4

➡️https://t.co/mZ8Nq6t01H

➡️https://t.co/ZiZpDaqpz0 pic.twitter.com/JeJmUmeLWc

— Historic Environment Scotland (@HistEnvScot) May 31, 2021