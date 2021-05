Mae miloedd o bobl wedi bod yn gorymdeithio drwy ganol Llundain i ddangos eu cefnogaeth i bobl Palesteina sy’n dioddef ymosodiadau gan Israel.

Dywed y trefnwyr fod angen i lywodraeth Prydain weithredu ar frys i helpu dod â’r trais i ben.

Daeth y protestwyr at ei gilydd yn Hyde Park am hanner dydd i orymdeithio tuag at lysgenhadaeth Israel yn Kensington.

Roedd miloedd yn gweiddi “free, free Palestine” ac yn dal baneri yn galw ar luoedd Israel i roi’r gorau i’r bomio.

Ymysg y rhai mae disgwyl iddyn nhw annerch y dorf mae cyn-arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn, a’r ASau Llafur Diane Abbot a Zara Sultana.