Mae llefarydd Tŷ’r Cyffredin, Lindsay Hoyle, wedi dweud wrth Liz Saville-Roberts stopio siarad Cymraeg wrth iddi ofyn cwestiwn.

Dywedodd y Llefarydd wrthi “stopio”, a bod “mynd ymlaen yn Gymraeg” yn mynd yn groes i reolau’r siambr.

Roedd Liz Saville-Roberts, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, yn dymuno Dydd Sant Padrig hapus i bawb, ac esboniodd iddo mai Gaeleg oedd rhan gyntaf y frawddeg.

Mae’r digwyddiad yn dangos “dirmyg San Steffan tuag at ieithoedd lleiafrifol,” yn ôl Liz Saville-Roberts.

Ychwanegodd, nad oedd hyn yn “feirniadaeth ar y Llefarydd, sydd ond yn gweithredu’r rheolau.”

Mewn trydariad dywedodd Liz Saville-Roberts, ei bod yn “hen bryd i’r rheolau gael eu newid er mwyn adlewyrchu realiti cymdeithas fodern.”

Reprimanded for wishing the House of Commons a happy #StPatricksDay in #Cymraeg and #Gaeilge.

Westminster’s disdain for minority languages knows no bounds. It is high time rules are changed to reflect the reality of modern society. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇪https://t.co/Z9Kbs7bt1Z

— Liz Saville Roberts AS/MP (@LSRPlaid) March 17, 2021