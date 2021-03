Mae Ann Griffith, ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, wedi dweud bod cynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Unedig i newid y system bleidleisio ar gyfer etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn dangos “dirmyg tuag at ein democratiaeth”.

Ar hyn o bryd ar gyfer etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, mae pleidleiswyr yn rhifo ymgeiswyr yn nhrefn eu blaenoriaeth.

Ar ôl y rownd gyntaf o gyfrif, mae pleidleisiau’r ymgeiswyr llai llwyddiannus yn cael eu hailddosbarthu rhwng y ddau ymgeisydd mwyaf poblogaidd.

Nod hyn yw sicrhau bod gan y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n cael ei ethol ystod ehangach o gefnogaeth, ac yn ôl Ann Griffith fod hyn yn “hanfodol i ardal mor sensitif â phlismona”.

Ond mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig bellach yn cynnig defnyddio system First Past the Post ar gyfer etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr.

Mae Ann Griffith wedi disgrifio First Past the Post fel “system hynafol sydd wedi’i chynllunio i weithio i ddwy brif blaid y Deyrnas Unedig”.

Un arall sydd wedi lleisio barn yn erbyn y newid ydi Siôn Jobbins, Cadeirydd Yes Cymru, a rybuddiodd y “gallai’r Comisiynydd Torïaidd ennill gyda 33% o’r bleidlais a’i ddefnyddio i ddadlau yn erbyn datganoli pwerau”.

If Tories change voting for Police Commissioners to FPTP and if people don't want Tory Police Commissioner in Dyfed-Powys and the North, then vote to keep both Commissioners Plaid.

Tory Commissioner could win with 33% of vote and use it to argue against devolving powers.

— Siôn Jobbins (@MarchGlas) March 17, 2021