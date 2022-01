Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymddiheuro am achosi pryder drwy fethu ag egluro’n ddigonol y newidiadau i sgrinio ceg y groth.

Mewn llai na 24 awr mae dros 175,000 wedi arwyddo deiseb yn galw am gadw profion sgrinio ceg y groth arferol bob tair blynedd yn hytrach na bob pum mlynedd.

Daw hyn wedi i Sgrinio Serfigol Cymru gyhoeddi’r newid oherwydd llwyddiant profion firws papiloma dynol (HPV).

Mae’r newid ar gyfer menywod rhwng 25 a 49 oed, lle nad yw HPV i’w weld yn eu prawf sgrinio serfigol (smear).

Mae hyn yn dilyn argymhelliad gan Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y Deyrnas Unedig a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2021.

Mae’r estyniad, o dair mlynedd i bum mlynedd, yn golygu bod y cyngor ar gyfer y grŵp oedran hwn yn unol â’r cyfnod sgrinio ar gyfer y grŵp 50-64 oed.

Mae’r newid yn golygu y bydd llythyrau canlyniadau sy’n cael eu danfon o 1 Ionawr yn cynghori derbynwyr y bydd eu hapwyntiad nesaf i ddilyn ymhen pum mlynedd.

Ond mae’r cyhoeddiad wedi arwain at bryder a sefydlu deiseb ar-lein sy’n honni bod cynyddu’r amser rhwng sgrinio serfigol yn “peryglu bywydau”.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymddiheuro gan ddweud eu bod wedi methu “esbonio’r newidiadau” ac addo eu bod “yn gweithio i wneud hyn yn gliriach”.

Fe ddywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar eu cyfrif Twitter: “Mae’n ddrwg gennym nad ydym wedi gwneud digon i esbonio’r newidiadau i sgrinio ceg y groth ac wedi achosi pryder.

“Rydym yn gweithio i wneud hyn yn gliriach a bydd mwy o wybodaeth ar gael cyn gynted ag y gallwn heddiw ac yn y dyddiau nesaf.”

Mae’r Aelod Seneddol Llafur, Alex Davies-Jones, wedi mynegi ei phryder ac wedi ysgrifennu at Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I know from my own experience how important cervical screening (smear tests) can be, I was diagnosed with Cin3 but negative for HPV at my first smear test at 26.

