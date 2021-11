(c) 2021 Mapbox (c) OpenStreetMap

Gwynedd, bellach, sydd â’r cyfraddau Covid-19 uchaf yng Nghymru, gyda chyfanswm o 865 achos dros gyfnod o saith diwrnod.

Mae gan y sir 694.4 achos ymhob 100,000 o’r boblogaeth, sy’n uwch nag unrhyw awdurdod lleol, gyda Bro Morgannwg y tu ôl iddyn nhw ar 685.7.

Heddiw (18 Tachwedd), yr ardal yng Ngwynedd gyda’r cyfraddau uchaf oedd Dwyrain Caernarfon (1,688.2 i bob 100,000).

Rhybuddiodd cyfarwyddwr gweithredol nyrsio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fod y Gwasanaeth Iechyd yn wynebu nifer o heriau wrth i’r gaeaf agosáu.

Ddydd Mercher (17 Tachwedd), roedd 141 o gleifion yn holl ysbytai Gogledd Cymru yn dioddef oherwydd y firws.

Datganiad

Rhoddodd Gill Harris, cyfarwyddwr gweithredol nyrsio’r bwrdd iechyd, ddatganiad heddiw (dydd Iau, 18 Tachwedd) ynglŷn â’r ffigyrau diweddaraf.

“Mae lefelau cymunedol yn codi, a Gwynedd bellach sydd â’r gyfradd uchaf yng Nghymru,” meddai.

“Mae Wrecsam hefyd yn uwch na chyfartaledd Cymru, felly mae’n glir bod y ffigurau yng ngogledd Cymru yn cynyddu.

“Rydyn ni’n gweld cynnydd bach yn y niferoedd sy’n hunanynysu yn y gorllewin ac [ardal] Ysbyty Gwynedd, sy’n debygol o fod o ganlyniad i rai o’r lefelau uwch hynny yng Ngwynedd.

“Felly mae [Covid-19] yn sicr yn dal o gwmpas, a byddwn yn annog pawb yn ein cymunedau i gefnogi’r mesurau sydd wedi’u rhoi ar waith i leihau lledaeniad Covid-19 wrth inni agosáu at y gaeaf.

“Rydyn ni’n gweld gwelliant ymysg y grwpiau oedran iau.

“Mae nifer o’n cleifion ni o hyd yn gleifion mewnol. Mae rhai o’r rheiny’n wael iawn.

“Mae’r niferoedd yn Ysbyty Gwynedd yn cynyddu. Mae hyn yn heriol o ran gweithgaredd arall ledled Gogledd Cymru.”

Roedd Harris yn cyfeirio at sawl her weithredol arall oedd yn effeithio ar y Gwasanaeth Iechyd yn y Gogledd, gan gynnwys pobol yn ymweld â meddygon teulu gyda symptomau o Covid-19.

Er bod y niferoedd sydd yn yr ysbyty yn is nag oedd yn yr ‘ail don’, mae tri ysbyty yn wynebu “pwysau gweithredol parhaus.”

Datgelodd Harris hefyd bod y bwrdd iechyd yn gweithio’n galed i gyrraedd y safonau cenedlaethol newydd ynglŷn ag amseroedd ymateb ambiwlansys, gan gydnabod pwysigrwydd cyrraedd cleifion yn sydyn.

Y rhestr lawn o gyfraddau Covid awdurdodau lleol Cymru

O’r chwith i’r dde: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 14 Tachwedd; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Dachwedd 14; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at Dachwedd 7; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Dachwedd 7.